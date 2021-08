Oggi il funerale della donna deceduta dopo aver fatto il vaccino anti Covid

Novi Ligure – È per oggi pomeriggio alle quattro il funerale di Irene Spinso, mancata a 47 anni la vigilia di Ferragosto per un improvviso malore avuto qualche giorno dopo aver fatto il vaccino anti Covid. La donna avrebbe dovuto essere sepolta il 16 agosto, ma il funerale era stato rinviato dopo che il padre Daniele aveva presentato un esposto in Procura per accertare se vi fosse un nesso di causalità fra la morte della figlia e la vaccinazione anti Codiv19. Ieri il p.m. ha rilasciato nulla osta dopo aver consultato le cartelle cliniche per cui sarebbe da escludere un collegamento tra il decesso improvviso (Irene godeva di ottima salute) e la vaccinazione.