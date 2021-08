Prorogata la chiusura dell’isola ecologica Aral di Castelceriolo dopo il rogo di sabato scorso

Alessandria – Resta chiusa l’area ecologica di Aral Spa di Castelceriolo, in seguito all’incendio avvenuto sabato scorso, 14 agosto, all’interno dello stabilimento. La chiusura dell’area per le sole attività non domestiche e i privati cittadini si protrarrà fino a tutto il giorno di martedì 24 agosto per permettere alle autorità competenti le normali verifiche tecnico-burocratiche atte alla chiusura delle procedure in corso. Dunque tutto è fermo e di conseguenza anche i centri di raccolta di Alessandria, sia viale Michel sia via IV Martiri, verso Casalbagliano, di Felizzano, in strada comunale dei Boschi, di Frugarolo, in via Casal Cermelli a Frugarolo, di Sezzadio in via della Piana. Contestualmente alla proroga della chiusura c’è la sospensione del servizio di raccolta gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti come materassi, mobili, elettrodomestici che devono essere lasciati per strada nel giorno concordato con gli addetti al call center. Per qualche giorno i rifiuti dovranno invece essere tenuti in garage, sul terrazzo e non sulla strada.