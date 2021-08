Scritta offensiva sull’auto del consigliere Domenico Ravetti

Castellazzo Bormida – Sorpresa spiacevole per Domenico Ravetti, consigliere regionale del Partito Democratico, che venerdì, al mattino, ha trovato sul lunotto posteriore della sua auto, parcheggiata sotto casa, la scritta “Uomo di m…”. È stato lo stesso Ravetti a denunciare l’accaduto, con tanto di foto allegata, sui social: “Questa è la mia macchina e questa è la tua scritta – così Ravetti nel suo post di Facebook – Io la lascio sempre fuori di casa, puoi continuare a scrivere quando vuoi. Tanto scrivi la notte quando nessuno ti vede perché ti copri di vigliaccheria. Sono un uomo di m… per la lista elettorale di Castellazzo Bormida? Perché sono un uomo di sinistra? Perché non faccio favori a singole persone? Perché non avvantaggio qualcuno in particolare? Perché esattamente per te sono un uomo di m…?”.