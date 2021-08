Carabinieri di Casale in allerta per evitare possibili rave party

Casale Monferrato – Proseguono i controlli nel Monferrato per scongiurare possibili rave party.

La Compagnia dei Carabinieri di Casale Monferrato sta, infatti, svolgendo mirati controlli, in particolare con accertamenti soprattutto nella giornata del 20 agosto, che si sono concentrati tra Frassineto e Ticineto Po, oltre al casello autostradale di Casale Sud e alla SP55 che collega Casale a Valenza.

I controlli andranno avanti per tutto il fine settimana, come disposto dalla Questura di Alessandria.