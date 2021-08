Hsl Derthona: dalla Pro Vercelli arrivato il terzino sinistro Brollo

Tortona – Ancora un altro innesto in casa Hsl Derthona. Il club bianconero ha infatti ufficializzato l’ingaggio di Gabriele Brollo cresciuto nel settore giovanile della Pro Vercelli e con esperienze anche a Cuneo e nella Berretti dell’Alessandria. Brollo è un terzino sinistro, inizialmente laterale a tutto campo, capace anche di giocare come centrale difensivo. Il giocatore, assieme all’altro nuovo arrivo Imperato, sarà già a disposizione di mister Zichella per il secondo impegno ufficiale dei Leoncelli, oggi dalle 20, a Gavi, per il 2° Memorial Lorenzo Traverso, con Polisportiva Gaviese e Vogherese.