Habemus Praeconium! Finalmente il 30 sarà pubblicato il bando di gara per cedere la maggioranza delle quote del Cit ai privati

Novi Ligure (Franco Traverso) – Dopo il via libera del Tribunale, giovedì 26 agosto la giunta di Novi approverà la delibera che licenzia il bando di vendita delle quote del Comune di Novi nel Cit (Consorzio Intercomunale Trasporti), pari all’85% delle quote del consorzio. È stata inoltre garantita la clausola di salvaguardia per i 40 dipendenti. Così, dopo quattro mesi di attesa, grazie all’indispensabile documento, è possibile procedere al salvataggio del consorzio intercomunale. La pubblicazione del bando è prevista per lunedì 30 agosto. La gara mette in vendita le quote a un imprenditore privato per evitare il fallimento richiesto da due creditori e bloccato dal giudice. La pubblicazione del bando è nel rispetto della scadenza dei termini della proposta di concordato in bianco, fissata per il 14 settembre. Il 13 luglio il Tribunale aveva concesso 60 giorni per la presentazione del concordato, mentre è confermata la voce sempre più insistente che anche gli altri Comuni soci sarebbero intenzionati a cedere le loro quote. A questo proposito resta aperto il contenzioso coi Comuni di Serravalle, Gavi e Stazzano che non hanno versato il loro contributo annuale al consorzio date le condizioni finanziarie del Cit. infatti la procedura vuole che questi enti debbano pagare il dovuto quando le quote del Cit saranno dei privati.