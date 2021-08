Multati da Polstrada due camionisti perché trasportavano merce in condizioni igieniche non conformi

Carisio – Un camionista di Casale Monferrato è stato multato dalla Polizia Stradale al casello di Carisio lungo la A4 Torino – Milano in quanto trasportava alimentari freschi, pesce e carne, in maniera promiscua, in eccesso di peso e in pessime condizioni igieniche. La sanzione è stata di 2.084 euro. Nello stesso punto gli agenti della Polizia Stradale di Vercelli hanno multato per 1.032 euro un secondo autotrasportatore d’una ditta con sede in provincia di Cuneo che trasportava carni bianche, soprattutto di coniglio, surgelate, senza rispettare le condizioni di temperatura previste per il trasporto.