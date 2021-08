Canottaggio: la monferrina Veronica Silvia Biglia in gara alla Paralimpiadi di Tokyo il 3 e 4 settembre

Tokyo – Ci sarà anche la monferrina Veronica Silvia Biglia alle Paralimpiadi di Tokyo 2021 che prenderanno ufficialmente il via domani.

L’atleta di Gabiano è partita ieri mattina alla volta della capitale giapponese, dove sarà impegnata nella gara di canoa, categoria VL2 200 femminile, in cui ha conquistato la medaglia di bronzo ai recenti campionati Europei in Polonia.

La gara di canoa in cui è impegnata Veronica Silvia Biglia è in programma verso la fine della manifestazione: il 2 settembre, alle 9:30 ora italiana, ci saranno le qualifiche, il 3 settembre, alle 2:30 ora italiana, la finale.

Le rivali più accreditate per una medaglia sono l’inglese Emma Wiggs, attuale campionessa mondiale, e l’australiana Susan Seipel.