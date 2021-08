Furto di attrezzature e macchinari alla Cerutti di Via Adam

Casale Monferrato – Proprio nel giorno in cui si dovranno riunire sindacati e proprietà, alla Cerutti di Via Adam stanotte è stato messo a segno un secondo furto di materiale e attrezzature varie dopo quello del maggio scorso per un valore complessivo di circa 100.000 euro. Gli autori del furto si sono introdotti nello stabilimento attraverso un varco nella cancellata dal lato dei campi, lo stesso dell’altra volta. Una volta in cortile, approfittando del fatto che il presidio dei lavoratori è sospeso nel fine settimana, hanno allargato un buco nel muro già usato a maggio e hanno forzato le saldature a un portone, introducendosi così in due capannoni, l’ex reparto torni e l’officina. Impossibile per ora stabilire cos’è stato rubato. Ad accorgersi del furto è stato, stamane, il portiere. Sull’episodio sono in corso le indagini della Polizia di Casale Monferrato.