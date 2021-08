Hsl Derthona: preso il terzino ex Cremonese Procopio

Tortona – Altro arrivo in casa HSL Derthona Il club bianconero ha, infatti, ufficializzato la definizione dell’acquisto del calciatore Matteo Procopio, terzino sinistro classe 1996, cresciuto vestendo la maglia delle giovanili del Torino, maglia con la quale nel 2015 si è laureato Campione d’Italia Primavera sotto la guida di Moreno Longo, attuale allenatore dell’Alessandria. Procopio è poi passato alla Cremonese con cui ha conquistato la promozione diretta in Serie B.

I successivi prestiti a Sudtirol, Reggina e Lecco hanno delineato il profilo del giovane difensore, capace negli anni di adattarsi anche al ruolo di centrale in una difesa a tre. Ora la sfida coi Leoncelli per continuare a crescere.