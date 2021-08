L’ex Casale Junior Messias nel mirino di Milan, Cagliari e Napoli

Casale Monferrato – Cinque anni fa, campionato 2015-2016, con la maglia del Casale, Walter Junior Messias, all’epoca ventiquattrenne, aveva segnato 21 reti nel vittorioso campionato di Eccellenza dei Nerostellati.

A portarlo al “Palli” era stato Ezio Rossi, a quel tempo allenatore dei monferrini. Da lì la carriera del giocatore brasiliano, di ruolo attaccante, è stata tutta una scalata. Dopo Casale, Gozzano in Serie D, poi Chieri in Serie D e Serie C e alla fine il Crotone in Serie B, club con cui ha ottenuto la promozione in Serie A. La retrocessione, lo scorso campionato, dei calabresi ha portato diverse voci di mercato per quanto concerne il futuro di Messias e le due squadre più accreditate che potrebbero avvalersi delle sue prestazioni sarebbero Milan, Cagliari e Napoli.

Da inizio estate sono sbucati fuori anche altri club interessati al giocatore come Torino, Fiorentina e Atalanta ma Rossoneri, Rossoblù e Azzurri sembrano essere in pole position.

Insomma potrebbe essere che si riesca a vedere Messias giocare al fianco di Ibrahimovic. Non male per chi, inizialmente, prendeva il gioco del calcio solo come un passatempo alternandolo al lavoro di fattorino in un negozio di elettrodomestici.