Motonautica: i piloti della Formula Junior Elite in gara al Waterfestival di Viverone

Viverone – Il Watefestival di Viverone è sempre più vicino. È tutto pronto per la settima edizione della manifestazione sportiva che per la terza volta di fila è organizzata dal Rainbow Team Association asd di Casale Monferrato, la scuderia di motonautica dell’ex campione mondiale di Motonautica F1 H20 nel 1992 Fabrizio Bocca, presidente dell’associazione e allenatore delle leve giovanili.

Sono 13 i giovani piloti che gareggeranno all’interno del Campionato Italiano di Formula Junior Elite: gli allievi del Rainbow Team Giovanni Merlo, Clement Kalondero, Federico Temporin, Nicolò Cosma, Ettore Bo, Giulio Rimondotto, Francesco Galofaro a cui si aggiungono Iacopo Ravasio, Mattia Andreani, Stefano Genova, Andrea Cavalloni, Michele Ferrara, Edoardo Chiesa.

Del Rainbow Team sono tutti delle conferme del 2020, a eccezione di Oleg Bocca che quest’anno corre non solo in Formula 4 ma anche nella categoria Gt30. Debutta quest’anno col Rainbow Team Nicolò Cosma.

L’anno scorso il podio è andato proprio a tre piloti della scuderia casalese: Giulio Rimondotto, Oleg Bocca e Federico Temporin. Con Rimondotto e Temporin di nuovo in gara il Rainbow Team punta di nuovo al podio, anche se quest’anno non si tratterà della finale. Seguiranno, dopo Viverone, altre gare di Campionato, situazione Covid permettendo. “Siamo molto contenti dei nostri ragazzi – spiega la team manager del Rainbow Team Elisa Bocca – si sono allenati molto nonostante tutte le difficoltà legate alla situazione sanitaria. Si meritano di gareggiare al meglio”.

Oltre alla gara di Formula Junior Elite, si disputeranno anche quelle del Campionato Europeo di Formula 4, Campionato Italiano Gt30, International Uim Race di Formula 2 e verrà errà assegnato il titolo di Campionato Italiano per la Finale Formula 2.