Pallavolo femminile: altri tre nuovi arrivi in casa Alessandria Volley in vista della Serie C

Alessandria – Nuovi arrivi in casa Alessandria Volley. Del roster che prenderà parte alla prossima Serie C farà parte anche Elisa Serone, classe 2004 di ruolo banda. L’atleta arriva da un percorso nel settore delle giovanili del Buzzi Volley Trino, per proseguire poi all’età di 12 anni con l’Agil Igor Novara giocando la passata stagione in B2 nella Junior Casale e al contempo nell’Under 17 dell’Alessandria Volley.

Conferme invece per Chiara Cazzulo, del 2002, e Giulia Ponzano, nata nel 2004. La prima, di ruolo libero, si è formata proprio nelle giovanili dell’Alessandria Volley che ha militato per 10 anni e la passata stagione ha militato in Serie D nel team del progetto Evo Volley Alessandria/Gavi; la seconda è un’alzatrice, chiamata sia in prima squadra che a essere protagonista, vista la giovane età, nei campionati under di categoria.

“Ci stiamo apprestando a iniziare il sesto anno di attività. Come detto dopo un ottimo percorso valorizzando al massimo il settore giovanile costellato di successi dallo scorso anno abbiamo iniziato ad alzare l’asticella cimentandosi nel campionato di serie C femminile – ha spiegato Claudio Capra, vice Presidente dell’Alessandria Volley – un anno dalle alterne fortune ma che è servito molto a maturare esperienze in ogni singola atleta del giovanissimo team. Quest’anno l’asticella si alzerà ancora proseguendo in quel percorso e obiettivi che ci siamo dati sul breve medio termine. Abbiamo infatti allestito un team, ancora in fase di ultimazione, sempre molto giovane ma di grande prospettiva con a capo un coach di provata qualità ed esperienza come Marco Ruscigni coadiuvato dal preparatore atletico e coach in seconda Giorgio Oberti”.