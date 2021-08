Torri eoliche in Val Lemme: la Regione Liguria ha dato l’ok ma non tutti sono d’accordo

Gavi – È in programma a Pinceto, frazione di Isola del Cantone al confine con Voltaggio, tra le province di Genova e Alessandria nell’appennino genovese e alessandrino, l’installazione di un impianto eolico, ormai l’unico previsto.

Fra il 2011 e il 2021 una lunga serie di impianti era stata bocciata, sia per la carenza di vento, sia per la presenza di vincoli paesaggistici e anche di amianto nelle rocce. A proporre le torri di Pinceto è la società Fera di Milano che ora ha nuovamente modificato il progetto. Le torri non saranno più 5 ma 4 e il versante piemontese, secondo quanto fatto sapere dalla società, sarà interessato da una viabilità meno impattante. La pensano così anche il Comune di Voltaggio e la Commissione locale per il paesaggio che hanno approvato l’allargamento della strada Alpe-Banchetta che dalla provinciale 160 sarà utilizzata per portare i maxi componenti sul crinale di Pinceto attraverso i boschi. La strada sarà utilizzata esclusivamente per il passaggio degli aerogeneratori e poi ripristinata e messa in sicurezza con opere di regimazione idraulica. La Fera ha previsto solo 4 torri per ridurre l’impatto ambientale e visivo ma ciò consentirà quasi di raddoppiare la produzione di energia elettrica annua. La Regione Liguria ha già dato il primo ok escludendo l’ultima versione del progetto dalla Valutazione di impatto ambientale. Ma c’è chi non è d’accordo. Il Comitato territoriale per la salvaguardia dei crinali della Valle Scrivia e Val Lemme, infatti, ha già impugnato al Tar le precedenti autorizzazioni ed è pronto a impugnare le più recenti. Troppo pesante, secondo il Comitato, l’impatto delle torri, compresa la viabilità di cantiere sul versante alessandrino.