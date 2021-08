Green Pass: un messaggio liberale e libertario di un grande giurista italiano (video)

Il tremendo allarme di Paolo Sceusa, presidente emerito di sezione della Cassazione contro i rischi di una dittatura del farmaco. Attenzione cari lettori, siamo in emergenza, la Libertà è in pericolo!

Non consentiamo che sia travolta dal business. Lottiamo per la libertà e per chi verrà dopo di noi. La cura esiste, non c’è bisogno di un vaccino di cui non conosciamo gli effetti collaterali.

Non possiamo tirarci indietro.

Non possiamo voltarci dall’altra parte. Affinché non dobbiamo ricorrere alle armi per riconquistare quello che abbiamo già: la Liberta!

Ne cives ad arma ruant!

Libertà, Uguaglianza, Fratellanza.