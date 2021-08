Grigi: la modalità di prevendita biglietti per la sfida col Pisa di venerdì pomeriggio

Alessandria – Sarà venerdì 27 agosto, con fischio d’inizio alle 18, il prossimo impegno dell’Alessandria, tornata in Serie B dopo 46 anni. Avversario dei Grigi, ancora fuori casa, sarà il Pisa degli ex Luca D’Angelo e Riccardo Taddei. Il club toscano ha comunicato che i biglietti per gli ospiti sono già in vendita online sul circuito Ticketone. Ai tifosi grigi sarà riservata la Curva Sud al prezzo di 14 euro (+1 euro dp) a posto. Il prezzo speciale ragazzi, riservato ai bambini di età compresa tra 6 e 14 anni, sarà applicabile a 5 euro (+1 euro dp) mentre il biglietto ridotto sarà riservato agli Under 16 (15-16 anni) e portatori di handicap con invalidità pari o superiore al 60%.