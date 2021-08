Grigi: nel mirino Spalek del Brescia e Lazaar del Watford

Alessandria – Ancora calciomercato attivo in casa Alessandria Calcio. Stando alle ultime indiscrezioni, il club grigio avrebbe messo gli occhi sull’attaccante Nikolas Spalek, di proprietà del Brescia. Spalek è un classe 1997, nella passata stagione ha collezionato 26 presenze, 2 gol e 3 assist con la maglia delle Rondinelle. Il calciatore slovacco, nel mirino anche del Como, ha collezionato più di 70 presenze in Serie B nelle sue 3 stagioni nella categoria cadetta. Un altro giocatore finito nelle mire dei Grigi sarebbe poi Achraf Lazaar, terzino sinistro reduce da una stagione al Watford, in Inghilterra, e nei pensieri anche della Ternana. Contatti in corso e situazione in evoluzione. L’ex Palermo piace anche in Portogallo e adesso deve scegliere la destinazione preferita.