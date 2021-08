Ubriaca fradicia al volante centra un’auto parcheggiata

Alessandria – Aveva talmente bevuto da avere un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite consentito. È questa la ragione che ha spinto la Polizia Municipale di Alessandria a denunciare una donna di 55 anni, fermata in via Marengo sabato scorso, dopo che, con la sua Volvo V40, aveva urtato un’Audi Q5 parcheggiata sul lato destro della carreggiata. Durante il controllo dei documenti la donna appariva agli agenti ubriaca fradicia. Sottoposta ad accertamenti con l’etilometro è stata riscontrata una concentrazione alcolica stratosferica. La donna è stata anche denunciata per guida in stato di ebbrezza.