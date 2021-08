Bertram Derthona: Luca Ansaloni nuovo responsabile del settore giovanile

Tortona – È Luca Ansaloni, ora alla Bertram Derthona in qualità di nuovo Responsabile tecnico del settore giovanile.

Nato a Bologna il 17 maggio 1967, Ansaloni muove i primi passi da giocatore nella Virtus Bologna, a metà degli anni Ottanta. Da qui inizia un lungo viaggio in giro per l’Italia che lo porta a indossare, tra le altre, le canotte di alcune delle società più prestigiose del panorama nazionale: Viola Reggio Calabria, Virtus Roma e Trieste, prima di fare ritorno, a oltre un decennio di distanza, alla Virtus Bologna.

Negli ultimi anni della carriera da giocatore, si muove tra Cantù, Bc Ferrara e Salus Bologna, dove inizia poi il percorso da coach, vice allenatore della squadra. Nel 2010 approda al Gira Ozzano, mentre l’anno successivo è a Ferrara, sempre come vice allenatore.

Nel 2014 fa nuovamente ritorno alla Virtus Bologna, entrando a fare parte dello staff delle giovanili, ruolo che ricopre anche nell’annata successiva in cui si trasferisce a Ferentino. A dicembre 2015 viene nominato capo allenatore della prima squadra laziale, militante nel campionato di Serie A2. In questa esperienza lavora con Ferencz Bartocci (GM di quella squadra) che ritrova ora a Tortona.

Nel 2018 Ansaloni torna al Salus Bologna, mentre nel 2019/20 viene scelto dalla Virtus Bologna per ricoprire l’incarico di Responsabile tecnico del settore giovanile. Concluso l’anno con le Vu Nere, si trasferisce a Brescia, dove mantiene lo stesso ruolo. Ora arriva alla Bertram Derthona per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.