Diego Fusaro domenica a Sezzadio nonostante facebook

Sezzadio (Ezio Giraudo) – “Il solo vero pensiero possibile è oggi il pensiero del possibile”. La frase è di Diego Fusaro, atteso tra i relatori dello “Yoga Pride: Freedom Of Choice”, in programma domenica 29 agosto all’agriturismo Cascina Bellaria, “per parlarci – spiega un organizzatore – di libertà dal punto di vista etico e filosofico rispetto ai tempi che stiamo vivendo”. Inevitabilmente segnati e condizionati dal Covid 19. “Un modo – si legge sulla pagina dell’iniziativa – per celebrare insieme ciò che non è una fine ma un nuovo inizio e una nuova possibilità. Chiunque di qualunque scuola è il benvenuto. Non ti chiediamo di aderire a un’idea, ma di essere portatore di libertà. Un incontro per ascoltare motivazioni e pensieri del dissenso. Per gettare i semi da cui fioriranno prima tante piccole comunità e poi le basi per una società basata su valori differenti”. Ma, come comunicato da “Yoga Hari Om” di Alessandria, che con la scuola “Yoga Planet” di Bologna cura l’evento, il post pubblicato su “Cascina Bellaria” non compare più sulla bacheca “a causa di Facebook e non per una nostra scelta: il post non è stato cancellato intenzionalmente, ma oscurato da FB”.

“Perchè tanta cattiveria?”, si domanda Marco Mandrino, fondatore e coordinatore della “Yoga Hari Om”, che è anche uno dei gestori di Cascina Bellaria. “Ai tanti che non vedono l’ora di riversare bile sulle tastiere faccio notare che, attraverso i loro commenti, semplicemente definiscono se stessi, la qualità delle loro vite. Tutti coloro che hanno sprecato il loro tempo a insultare minacciando di non venire più da noi, li ringrazio, perché mi danno la possibilità di fare un po’ di pulizia nella nostra pagina e sono certo che non sentirò la loro mancanza. Sono contento della mia vita – conclude Mandrino -, rendo conto solo a me stesso e, ultimamente, cerco di viverla meglio che posso. Mi basta la luce di un tramonto e vi ho già dimenticato”.

Oltre a Diego Fusaro e Marco Mandrino, relatori Mirko Damasco (avvocato), Igor Cerfolli (Yoga Planet), Giorgio Nano, Martina D’Orazio (psichiatra). È, comunque, possibile seguire l’evento anche in diretta streaming on line su 9MQ all’indirizzo: https://www.9mq.it/ ( inizio alle 16), link FB: https://www.facebook.com/events/376003490704472/?ref=newsfeed.