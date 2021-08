Alessandria – Altro possibile nuovo arrivo in casa Alessandria Calcio. Nelle ultime ore ha, infatti, preso sempre più piede l’ipotesi di un approdo in maglia grigia di Tommaso Milanese, giovane centrocampista di proprietà della Roma, ritenuto uno dei prospetti più interessanti del panorama nazionale. Classe 2002, il ragazzo ha esordito in Europa League contro il Cluj lo scorso 5 novembre e al club di patron Di Masi dovrebbe arrivare con la formula del prestito.