La prima al “Mocca” dei Grigi in Serie B sarà sabato 11 settembre contro il Brescia

Alessandria – L’Alessandria Calcio esordirà in casa nel campionato di Serie B l’11 settembre. La Lega ha, infatti. comunicato data e orario della gara tra Grigi e Brescia, valida per la terza giornata della serie cadetta. La squadra di Moreno Longo scenderà in campo al “Moccagatta” alle 14. Di seguito il programma completo:

Venerdì 10 settembre 2021

ore 20:30

Benevento-Lecce

Sabato 11 settembre 2021

ore 14

Alessandria-Brescia

Como-Ascoli

Frosinone-Perugia

Spal-Monza

ore 16:15

Ternana-Pisa

Domenica 12 settembre 2021

ore 14

Cosenza-LR Vicenza

ore 16:15

Cremonese-Cittadella

ore 20:30

Pordenone-Parma.