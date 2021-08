Al via la serie di concerti “Estate sulle Vie del Sale” con Giorgio Vercillo

Ponzone – Inaugurazione della prima edizione della rassegna musicale e teatrale intitolata “Estate sulle vie del sale”, in collaborazione con “Piano Echos” e “Attraverso Festival”. L’inizio è per domani, venerdì 27 agosto, alle 21 nella chiesa di San Michele Arcangelo col pianista Giorgio Vercillo che eseguirà “Omaggio a Chopin”, concerto interamente dedicato al compositore polacco. Sabato alle 18 nello stesso luogo, si terrà un concerto per violino, viola e pianoforte dei partecipanti del campus musicale “ArteSuoni”, seguiti dagli insegnanti Elena Marazzi, Daniele Pagella, Lynette Keatley. A Morbello sarà di scena per due sabati consecutivi la canzone d’autore: il 4 settembre nel parco di Villa Claudia, alle 21, recital di Giorgio Penotti con canzoni originali dal titolo “Parole, canzoni e altre bagatelle”, mentre l’11 settembre alle 21 sarà la volta della banda Yo Yo Mundi con Paolo Archetti Maestri e Chiara Giacobbe.