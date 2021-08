Arrivati ad Alessandria i primi 21 profughi afgani

Alessandria – Sono arrivati nella notte tra martedì e mercoledì, al Chiostro di Santa Maria di Castello di Alessandria, i primi 21 profughi provenienti dall’Afghanistan. Si tratta di due nuclei famigliari, soprattutto formati da donne e bambini. In attesa di essere destinati ai rispettivi progetti di accoglienza ora si trovano in quarantena, come da disposizioni anti Covid motivo per cui non è stato possibile interagire troppo con loro.

L’operazione di accoglienza è stata coordinata a livello nazionale, con la collaborazione della Prefettura, della Regione e dell’Asl, e la collaborazione della Croce Rossa.