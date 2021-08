Casale Fbc: preso il centrocampista francese Malaury

Casale Monferrato – Nuovo arrivo in casa Casale Fbc. Il club monferrino, passato in estate dai patron Gaffeo e Coppo ai torinesi della Console & Partners, ha annunciato l’arrivo in maglia nerostellata di Martin Malaury, centrocampista francese classe 1988. Il giocatore ha firmato ieri il contratto che lo legherà alla società del presidente Servetti per la stagione 2021/2022.