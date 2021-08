Alessandria – Tanta paura ma per fortuna nessuna grave conseguenza per i residenti di una palazzina che si trova in via Mensi, ad Alessandria al quartiere Pista. All’altezza del civico 3 dell’edificio un grosso blocco di cornicione si è staccato dal tetto franando a terra. Era notte e nessuno si è fatto male. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che, dopo aver messo in sicurezza la zona, l’hanno recintata per evitare che ci potessero essere rischi per i residenti.