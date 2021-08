Grigi: Mora al Siena, probabile l’arrivo dal Brescia dell’attaccante Spalek

Alessandria – A pochi giorni dalla fine del calciomercato estivo, in casa Alessandria si stanno perfezionando le ultime operazioni in entrata e in uscita. A partire è stato Cristian Mora che a Benevento, domenica scorsa, ha giocato la sua ultima gara in maglia grigia. L’esterno destro è tornato all’Atalanta, che lo ha girato al Siena, una delle formazioni ripescate in C, dopo un anno in D mancando la promozione diretta.

In entrata, dopo l’ultimo arrivo in ordine di tempo di Tommaso Milanese, il club piemontese avrebbe messo gli occhi su Nikolas Spalek, 24 anni, nazionale Under 21 della Slovacchia, da tre stagioni e mezzo al Brescia, con cui, nella stagione 2018 – 2019, ha conquistato la promozione nella massima serie, firmando poi un contratto che lo lega ai lombardi fino a giugno 2022.

Il giocatore, però, pare voglia cercare nuovi spazi in Serie B motivo per cui starebbe, stando alle ultime voci di mercato, cercando altri club. E l’Alessandria si è inserita, assieme al Crotone, per accaparrarsi le prestazioni del giocatore. Se la trattativa andrà in porto, Spalek potrebbe esordire nella gara casalinga, al “Mocca”, in programma l’11 settembre proprio contro il Brescia.

Intanto per la sfida esterna di domani al Pisa, l’Alessandria dovrà rinunciare a quattro elementi della difesa, Prestia, Bellodi, Cosenza e Sini, e a due centrocampisti, Bruccini e Frediani. Recuperati, invece, Lunetta e Mantovani.

Il club piemontese ha, infine, presentato il nuovo marchio che campeggerà sulle divise da gioco. Si tratta della Y3K, azienda specializzata nel noleggio di veicoli commerciali. A gestirla Roberto Molino, proprietario anche di Gls, che ha accompagnato la squadra dal 2015 alla scorsa stagione, fino all’ambizioso traguardo della promozione.