Grigi: venerdì al via “Una stagione Bestiale” la campagna abbonamenti per la stagione 2021-2022

Alessandria – Scatterà venerdì 27 agosto alle 16:30 la campagna abbonamenti dell’Alessandria Calcio dal titolo “Una stagione Bestiale” per la conquista della serie cadetta da parte dei piemontesi dopo quasi 50 anni.

Gli abbonati della stagione 2019/2020 potranno esercitare il diritto di prelazione fino alle 9:30 di venerdì 3 settembre.

Mille i posti a disposizione, a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza Covid. Per lo stesso motivo, inoltre, non sarà garantito il posto indicato sul precedente abbonamento, poiché la capienza al 50% impone una disposizione a scacchiera dei seggiolini occupabili. Per la Tribuna Centrale e Laterale, potrebbe non essere garantita per tutti i vecchi abbonati la conferma della prelazione nello stesso settore.

L’abbonamento sarà rilasciato solo ai possessori di Grey Member o Supporter Card, che in questa prima fase rimarranno valide anche se scadute. A causa delle disposizioni relative all’emergenza epidemiologica, non sarà possibile acquistare l’abbonamento su tessera Home, ma solo ed esclusivamente l’acquisto del titolo digitale che sarà caricato su Grey Member o Supporter Card, così da permettere lo spostamento dell’abbonato nel caso di nuovi e ulteriori provvedimenti governativi più restringenti che modifichino l’attuale disposizione a scacchiera.

Non sarà richiesto, in questa prima fase di sottoscrizione dell’abbonamento, il Green Pass ma, in base alle normative attualmente vigenti in materia sanitaria, sarà obbligatorio esibire il Green Pass o esibire la negatività al Covid-19 attraverso un tampone rapido antigenico entro 48 ore per poter accedere all’interno dello Stadio. Sarà anche possibile acquistare, sia in prelazione che in vendita libera, l’abbonamento nella Tribuna Laterale Scoperta, ma solo dopo il benestare della Commissione Provinciale di Vigilanza che si riunirà lunedì 30 Agosto.

Al termine del periodo di prelazione, il 3 settembre alle 16:30 partirà la vendita libera degli abbonamenti rimasti eventualmente a disposizione. Gli abbonamenti saranno acquistabili online e nei punti vendita VivaTicket e ai botteghini dello stadio Moccagatta.

Le biglietterie di Via Bellini saranno aperte nei seguenti giorni e orari, per gli abbonati 2019/2020 che vogliono rinnovare l’abbonamento e a chi vorrà rinnovare o sottoscrivere la Grey Member.

– venerdì 27 agosto dalle 16:30 alle 19:30;

– sabato 28 agosto dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 18;

– martedì 31 agosto dalle 16:30 alle 19:30;

– giovedì 2 settembre dalle 16:30 alle 19:30.

Le biglietterie di via Bellini saranno anche aperte venerdì 3 settembre dalle 16:30 alle 19:30 per la vendita libera.

Negli stessi giorni e orari di apertura delle biglietterie sarà possibile sottoscrivere la Grey Member al costo di 10 euro. Per sottoscrivere l’abbonamento alla stagione 2021/2022 sarà necessario presentarsi con documento d’identità in corso di validità, Grey Member o Supporter Card e il modulo compilato.

I punti vendita autorizzati Vivaticket di Alessandria e provincia sono:

– Gruppo Anteprima, piazza Garibaldi, 40 Alessandria, 0131 250600;

– Tabaccheria Bar Nervi – Piazzetta A. Bini, 5/B – Alessandria;

– Tabaccheria Malagrino – Corso Carlo Marx, 44 – Alessandria;

– S.O.M.S. Oviglio – Grigi Club “Gino Armano”, Via XX Settembre, 30 – OVIGLIO (AL) chiamare il numero 3474165122;

– L’oblò – Via Genova 128 – Spinetta Marengo Alessandria, 0131 619930;

– Sassone Viaggi By Stat, via Saffi, 1 Casale, 0142 420025;

– Travel – Via Torino, 30 Ovada (AL), 0143 81014;

– Tabacchi e poi di Gasparini Gian Luca – Via San Paolo 32- 15076 Ovada (AL).