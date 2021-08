Il calendario degli impegni precampionato della JB Monferrato: sabato sfida alla Paffoni Omegna

Casale Monferrato – È stata definito il calendario degli impegni precampionato della JB Monferrato in vista dell’inizio della stagione di Serie A2 che prenderà il via il 3 ottobre, avversario Pistoia.

I monferrini inizieranno sabato 28 agosto, alle 18, al Palaferraris contro Paffoni Omegna con uno scrimmage a porte chiuse.

Sabato 4 settembre, alle 18, sfida al Langhe Roero Basketball al Pala 958 Santero di Corneliano d’Alba.

Sabato 11 settembre, ancora alle 18, impegno ancora esterno, stavolta contro la Pallacanestro Biella al Biella Forum.

Mercoledì 15 settembre, alle 20:30, al Pala Gianni Asti di Torino, la gara di Supercoppa LNP contro la Reale Mutua Torino.

Mercoledì 22 settembre amichevole ancora da definire mentre sabato 25 settembre, alle 18, match esterno contro Bakery Piacenza al PalaBakery del capoluogo emiliano.

Date e orari potranno subire variazioni, di cui sarà fatta tempestiva comunicazione.

La Supercoppa LNP, per la fase a giorni, non sarà in diretta su LNP Pass, ma i diritti sono a disposizione dei Club, che potranno decidere autonomamente come trasmettere le partite.

Eventuali informazioni sulla biglietteria per le amichevoli e per la Supercoppa LNP, che è inclusa nell’abbonamento stagionale, saranno comunicate in un secondo momento.