Pallacanestro femminile: conferme e nuovi arrivi in casa Autosped Castelnuovo Scrivia in vista della prossima stagione

Castelnuovo Scrivia – Manca ormai poco all’inizio del nuovo campionato di Serie A2 di pallacanestro femminile e in casa Autosped Castelnuovo Scrivia, che ieri ha ricominciato gli allenamenti, a livello di staff ci sono state conferme e nuovi arrivi.

Come allenatore confermata Francesca Zara assieme al vice Primo Maresca e al preparatore atletico Tommaso Laboranti. Nuovi arrivi sono Stefano Martinelli, assistente, e Enrica Pavia che avrà il ruolo di analizzare singolarmente i vari match delle “Giraffe”. General manager sarà Alice Pedrazzi che lavorerà in stretta collaborazione col direttore sportivo Franco Balduzzi.

Per quanto riguarda la rosa castelnovese i nuovi arrivi sono stati Valentina Bonasia, Ada De Pasquale e Giulia Rulli in risposta alle uscite di Madonna, Podrug e Pavia. Sul fronte conferme faranno ancora parte della rosa biancorossa Ilaria Bonvecchio, Claudia Colli, Francesca Pia D’Angelo e Valentina Gatti.

Per quanto riguarda le under, invece, oltre a Bernetti, Francia e Bassi, tre giocatrici già collaudate, sono state aggregate al gruppo della A2 anche Bracco, Sangan, Tibaldi, Catto, Mambretti, Castagna e Cassani.

Per quanto riguarda le uscite, oltre a Carolina Colli, passata al Torino Teen, non fa più parte del gruppo, per motivi legati allo studio, Carlotta Serpellini mentre è in attesa la posizione di Repetto.