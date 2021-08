Riaperta l’isola ecologica di Castelceriolo chiusa dopo un incendio divampato il 14 agosto

Alessandria – Torna operativa l’isola ecologica di Castelceriolo gestita da Aral, chiusa dopo l’incendio divampato all’interno della discarica il 14 agosto scorso. A comunicarlo è stata la stessa società che gestisce il sito. “Successivamente alle verifiche tecnico-burocratiche atte alla chiusura delle procedure relative all’incendio del 14 agosto 2021, l’azienda con soddisfazione ne comunica la riapertura” si legge in un comunicato. L’isola ecologica ritorna, così, alle normali modalità ed orari, per i conferimenti sia alle utenze non domestiche che ai singoli cittadini.