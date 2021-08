Vercellese ubriaco al volante è denunciato dai Carabinieri dopo un incidente a Casale

Casale Monferrato – Per guida in stato di ebbrezza, i Carabinieri di Casale Monferrato hanno denunciato un uomo di 41 anni residente in provincia di Vercelli, rimasto coinvolto in un incidente d’auto autonomo proprio nella città monferrina mentre era alla guida di una Fiat Punto di proprietà di un’altra persona.

L’uomo non ha riportato gravi ferite ma ha comunque rifiutato le cure del 118 e, dal successivo alcol test, è risultato positivo con un tasso alcolemico di 2.09 grammi per litro.