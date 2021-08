Casale Fbc: nove reti alla Valenzana Mado e sei nuovi giocatori tesserati

Valenza – Col risultato di 9-0, ieri, il Casale Fbc ha battuto la Valenzana Mado nell’allenamento congiunto che si è tenuto al “Comunale” di Valenza. A segno per i Nerostellati due doppiette di Forte e Giacchino e reti di Rossini, Palermo, Brevi e Leveque (su rigore). Ha completato il punteggio un’autorete.

Sempre ieri il club nerostellato ha annunciato il tesseramento di sei nuovi giocatori.

Si tratta di Vincenzo Cozzella (portiere, classe 2001,ha maturato le sue esperienze al Pescara e al Montpellier B), Roberto Candido (trequartista, classe 1993, cresciuto nelle giovanili dell’Inter, ha vestito le maglie di Sassuolo, Monza, Pro Patria e Rimini), Marco Juricic (terzino sinistro, classe 2003, ha completato la sua formazione presso le giovanili del Torino; può adattarsi anche come esterno di centrocampo), Riccardo Rossini (centrocampista, classe 1993, giocatore di grande esperienza che vanta più di 200 presenze in Serie C), Riccardo Forte (attaccante, classe 1999, direttamente dal settore giovanile del Milan, nasce come seconda punta ma può adattarsi in tutti i ruoli dell’attacco) e Vincenzo Guarino (difensore centrale, classe 1995, cresciuto nel settore giovanile del Napoli, poi ha maturato esperienza con le maglie dell’Arezzo, Juve Stabia, Torres e Siena).

Foto tratta dalla pagina Facebook della Valenzana Mado.