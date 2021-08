La Supercazzola del Conte Mascetti ha vinto: a Pisa i Grigi non passano… Con scappellamento a destra

Campionato di Calcio Serie B 2021/2022 – 2° Turno – Andata

Pisa–Alessandria (pt. 0–0 ) finale 2-0

Alessandria: 3-4-3

Pisseri 5,5 – Nel primo tempo viene chiamato due volte a fare il suo mestiere e non incanta. Però è di fatto il “regista” dell’Alessandria e dal suo piede sinistro parte l’imbeccata per l’azione dei suoi. Esattamente come sull’altro fronte, solo che il portiere pisano è destro e non è mai chiamato a parare. Al 65’ esce a farfalle su una punizione laterale di Gucker. Dopo l’ora di gioco è esentato dal fare il regista arretrato perché le squadre si allungano e cominciamo a vedere trame di gioco decenti. Nell’area intasata non è mai a suo agio

Mantovani 4,5 – Difensore centrale destro. Soffre come un cane da tartufi nel Sahara (sapete se ci sono tartufi bianchi nel deserto? Non credo) contro Marsura, una punta esterna di grande gamba e fisicamente ben strutturato. Nel primo tempo il nostro difensore non l’acchiappa mai, Marsura parte largo a sinistra e si accentra. Una volta se lo perde pericolosamente in una imbucata in area ma Pisseri ci mette una pezza Non bastasse è difficile capire quale sia il piede preferito del suo avversario diretto e questo è un problema in più. Nella ripresa al 58’ si becca un giallo per un’entrata in ritardo su Marsura denotando un affanno crescente. Al 65’ esce finalmente il suo incubo del venerdì ma al 75’, in contropiede, non ferma l’azione da gol più interessante della partita.

Benedetti 5 – Difensore centrale. Felpato, chiude benino negli spazi stretti a difesa schierata ma soffre il campo aperto e l’attacco frontale. Non si assume mai la responsabilità di cominciare l’azione ma quello mi pare un ordine di scuderia. Ammonito al 62’ e dalla punizione provocata si corre un rischio bello grosso. Poi arriva all’80’ il gol di Lucca che batte in area solo come un cane con i due nostri centrali a spasso. Poi al 85’ si fa turlupinare ancora da Lucca, se lo perde come Pollicino perde la strada di casa, e gli lascia la palla del raddoppio. Gettare la croce addosso ai difensori dopo una prestazione collettiva del genere però è troppo facile e pure superficiale. Quanto al giovane Lucca, il colpo del mercato nerazzurro, in mezzora segna due gol, un giallo provocato e un’altra occasione. Che dire?

Parodi 7 – Difensore centrale sinistro (nella foto). Un primo tempo magistrale. Fa il mastino su Mastinu, su Sibilli e su tutti quelli che passano dalle sue parti. Entusiasmante anche quando prova ad attaccare ma una volta esagera lasciando un due contro due al Pisa pericoloso. Oggi è il giocatore insostituibile in questa squadra, ma quando il meglio è il nostro terzino sinistro, peraltro adattato, di strada se ne fa poca.

Mustacchio 6 – Centrocampista laterale destro. Un primo tempo di fatica e prova, non sempre con successo, ad attaccare la fascia, ma la partita è molto tattica e le evoluzioni individuali sono tutte spente sul nascere. Nella ripresa ha la palla buona in area al volo al 49’ ma batte alto di piatto. Sufficiente, il passo e la fisicità sono adeguate alla categoria

Ba 5,5 – Mediano centrale sinistro. Come abbiamo detto il centrocampo delle due squadre nel primo tempo guardano la palla passare sulle proprie teste. Triangolazioni palla a terra poche e i quattro rispettivi mediani potrebbero sedersi in mezzo al campo. Forse Tourè mi è parso di statura tecnica e fisica superiore ma gli altri lavorano solo sulle seconde palle. Nella ripresa, come a Benevento, si rinfranca ma dal 70’ in poi il centrocampo grigio evapora e la squadra non regge più l’urto dell’avversario che ti sovrasta sotto tutti i punti di vista. Dei due mediani centrali senz’altro il meno peggio.

Casarini 5 – Mediano centrale destro. Idem come sopra. A metà primo tempo ha la palla pulita da calciare dal limite, buona la coordinazione ma viene fuori un tiro poco più di uno straccio bagnato. Dall’ora di gioco in poi è stato travolto e non mi pare il giocatore in grado di cambiare la deriva del rapporto di forze con l’avversario ma solo assecondarla.

Beghetto 5 – Centrocampista laterale sinistro. Percorre la sua fascia con buona lena e poco costrutto, non entra quasi mai dentro il campo a dare una mano ai due centrocampisti centrali in fase di non possesso quando questi vanno in affanno. Non mi pare faccia danni rilevanti e questa è già una cosa positiva.

Lunetta (88’) sv – Rileva Beghetto ma lui non viene neppure rilevato.

Chiarello 5 – Supporto alle punte. Supporto decchè? La prima palla la sfiora dopo 22’ di gioco. Stasera si è rivelato un giocatore allo stato gassoso, un’ombra e poco più. L’evanescenza è sempre stata una sua costante, il suo limite naturale ma in questa partita è stata insopportabile. Serataccia o una dichiarazione d’impotenza? Vedremo.

Orlando (75’) sv – Rileva Chiarello, in tutto e per tutto.

Palombi 5 – Punta esterna. Parte da sinistra e si accentra. La prima palla la tocca al 22’, un po’ poco per una punta di movimento anche se praticamente all’esordio. In un’ora due bei ricami e una bella palla a Casarini. Poco comunque

Arrighini (60’) 5 – Dopo 10’ costringe al giallo il suo marcatore. Poi sparisce pure lui, peraltro fuori casa non è mai parso un cuor di leone

Corazza 5,5 – Punta centrale. Giocare centravanti in una partita del genere equivale ad essere condannato ai lavori forzati. Ci può fare poco

Marconi (al 72’) sv

A disposizione: Crisanto, Lunetta, Marconi, Bruccini, Russo, Arrighini, Kolaj, Celesia, Milanese, Orlando, Pierozzi