L’Alessandria cede al Pisa nei minuti finali e incassa la seconda sconfitta di fila

Pisa (Pisa 2 – Alessandria 0) – Secondo ko consecutivo per l’Alessandria che a Pisa, seconda trasferta di fila per i piemontesi nel campionato di Serie B, ha rimediato un’altra sconfitta, arrivata nel finale di gara per la doppietta firmata da Lucca.

Grigi, dunque, ancora a zero punti in classifica e l’11 settembre, al “Mocca”, prima gara casalinga, i piemontesi riceveranno la visita del Brescia.

Molte sorprese nella formazione dell’Alessandria: Di Gennaro non è neppure in panchina, forse per un problema fisico. Manca anche Giorno, in partenza verso Bari. Palombi gioca dall’inizio, Arrighini in panchina.

All’8′ missile di Casarini, Nicolas blocca sicuro.

Al 21’Sibilli pescato bene in area, ma la sua deviazione è fuori bersaglio.

Al 31′ occasione gol per l’Alessandria: Corazza sale a destra, pallone in area per la sponda di Chiarello, destro secco, blocca Nicolas.

Al 36′ Pisseri si supera sulla conclusione a botta sicura di Marsura, servito da Gucher.

Al 43′ ancora una grande parata di Pisseri sulla conclusione di Touré dal limite, allungata in angolo.

Dopo un minuto di recupero, l’arbitro fischia la fine del primo tempo.

Nella ripresa stessi ventidue e Alessandria pericolosa con Beghetto che raccoglie il lancio di Casarini, cross sul secondo palo, Nicolas non è impeccabile, sponda di testa di Chiarello ma Corazza non ci arriva per la deviazione.

All’ 8′ primo cambio per il Pisa: dentro Lucca per Mastinu. Il classe 2000 va a far coppia con Marsura, con Sibilli alle spalle.

Al 17′ è il momento di Arrighini, per Palombi.

Al 22′ D’Angelo mette forze fresche: Beruatto e Cohen, per Birindelli e Sibilli.

Al 27′ cambi esauriti dal Pisa: in campo anche Masucci, tutti gli attaccanti, e De Vitis.

Al 29′ è il momento di Marconi, al posto di Corazza, e lo stadio di Pisa lo applaude. Dentro anche Orlando, per Chiarello.

Al 34′ Pisa in vantaggio: Marsura in area per Lucca che infila Pisseri.

Al 39′ raddoppio del Pisa: sforbiciata di Masucci che aziona ancora Lucca il quale infila Pisseri per la seconda volta.

Al 42′ ultimi due cambi: dentro Lunetta e Bruccini, fuori Beghetto e Ba.

Dopo 3’ di recupero l’arbitro fischia la fine. L’Alessandria torna a casa ancora senza punti. Sabato 11 settembre i Grigi riceveranno il Brescia di Pippo Inzaghi.

Pisa (4-3-1-2): Nicolas: Hermannssson, Leverbe, Caracciolo, Birindelli (22’st Beruatto); Marin, Gucher (26’st Masucci), Touré (26’st De Vitis; Mastinu (8’st Lucca); Sibilli (22’st Cohen), Marsura. A disp.: Livieri, Dekic, Seck, Quaini, Masucci, Di Quinzio, Cisco, De Vitis, Piccinini. All.: D’Angelo

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Mantovani, Benedetti, Parodi; Mustacchio, Casarini, Ba (42′ Bruccini), Beghetto (42’st Lunetta; Chiarello (29’st Orlando), Corazza (29’st Marconi), Palombi (17’st Arrighini). A disp.: Crisanto Russo Pierozzi, Milanese, Kolaj, Celesia. All.: Longo.

Arbitro: Cosso di Reggio Calabria

Gol: st 34′ e 39′ Lucca

Ammoniti: Mantovani, Benedetti, Marin, De Vitis per gioco falloso

Corner: 3-1

Recuperi: 1+3

Note: giornata molto calda, terreno in buone condizioni.