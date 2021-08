Il ministro della Sanità Roberto Speranza (molto vicino a D’Alema) ha ignorato ogni terapia dimostrata efficace, dal plasma di De Donno suicidato un mese fa, all’idrossiclorochina, all’ozonoterapia, alla vitamina C, alla vitamina D, e a infinite altre, per vaccinare chiunque con risultati molto discutibili. Speranza, noi liberali, speriamo che salti fuori un procuratore della Repubblica coraggioso che apra un fascicolo su di lei e la faccia condannare per strage.