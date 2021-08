Domenica al quartiere Cristo l’inaugurazione del “Grigi Club Ciccio Marescalco”

Alessandria – Si terrà domani, domenica 29 agosto, l’inaugurazione alla Soms del quartiere Cristo, in corso Acqui 156, del “Grigi Club Ciccio Marescalco”, mai dimenticato bomber dell’Alessandria.

Ci sarà il taglio del nastro e lo scoprimento di una targa che sarà esposta all’ingresso. Saranno proiettati i video con le immagini di Marescalco ed esposte le sue magliette grazie alla collaborazione del Museo Grigio. Domenica sarà presentato il Presidente e in settimana si riunirà il direttivo. Sempre domani scatteranno i tesseramenti.

A tutti gli iscritti sarà data la sciarpa del Club, la tessera, la mascherina e il braccialetto personalizzati. Il club sarà presente allo stadio “Moccagatta” con un suo striscione, parteciperà al Centro Coordinamento dei Grigi Club, promuoverà eventi con cene ed ex giocatori di ieri e oggi.

Ogni giorno alla Soms ci si potrà iscrivere: il costo della tessera è 10 euro, prezzo ridotto sino a 16 anni.

Per altre informazioni sul club è stata creata una pagina Facebook, “Grigi Club Ciccio Marescalco”, un numero whatsapp, 370-1128366, e una e-mail, grigiclubcicciomarescalco@gmail.com.