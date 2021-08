Donna senza vita ritrovata in via Cardinal Massaia: probabile il suicidio

Alessandria – Il corpo senza vita di una donna di circa 40 anni è stato ritrovato, stamane intorno alle 8:30, all’angolo tra corso Cavallotti e via Cardinal Massaia. In base alle prime, sommarie, ricostruzioni potrebbe trattarsi di un suicidio. La donna, stando a quanto ipotizzano gli inquirenti, si sarebbe gettata nel vuoto da un palazzo retrostante il Tribunale di Alessandria.

Sul luogo della tragedia la Polizia di Stato della Questura di Alessandria, il medico legale e il magistrato chiamato a coordinare le indagini. Via Cardinal Massaia, chiusa al traffico e presidiata dalla Polizia dalle 8:30, è stata riaperta intorno alle 10:30.

Aggiornamento delle 11:00

La vittima si sarebbe tolta la vita buttandosi dalla finestra del suo alloggio all’ultimo piano del condominio di Via Cardinal Massaia 4F, proprio dietro il Tribunale. Dalle prime indagini della Squadra Mobile di Alessandria è emerso che la poveretta soffriva di depressione.