Il Bando della vendita di quote Cit non si trova, e a Novi siamo arrivati alla commedia dell’arte

Novi Ligure (Franco Traverso) – Giovedì, nell’ultima riunione di Giunta l’assessore alle partecipate Maurizio Delfino, avrebbe dovuto avere all’ordine del giorno la verifica del bando per la cessione dell’85% delle quote del Cit, corrispondenti all’intero pacchetto delle quote novesi, operazione con la quale i Comuni soci cercano di evitare il fallimento del Consorzio intercomunale trasporti e salvare i posti di lavoro. A richiedere il fallimento del Cit sono stati due consulenti nominati nel 2019 che non sono mai stati pagati, per cui si sono rivolti al giudice. Ma lo stesso giudice fallimentare ha bloccato la procedura fallimentare accettando la vendita delle quote il cui bando è come l’araba fenice: che ci sia ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa. La pubblicazione del bando scongiurerebbe la procedura fallimentare. La scorsa settimana l’assessore Maurizio Delfino (nella foto) cui, per dirla tutta, fanno fare la figura del pirla, aveva assicurato la pubblicazione del bando per lunedì.

Ma il bando non c’è nonostante lo si attenda dal mese di maggio!

E siamo alla commedia dell’arte anche se la ribalta è solo novese e non partenopea.

Sì, sembra proprio di assistere a una gag di Totò e Peppino, della serie: “Noio vulevon savuar…”.

Sapevamo che Novi è alla frutta, ma anche quella è scaduta.