JB Monferrato: positivo il primo test contro Paffoni Omegna

Casale Monferrato – Buone impressioni nella prima sgambata, svoltasi al Palaferraris di Casale, della JB Monferrato contro la Paffoni Fulgor Omegna. Coach Andrea Valentini e coach Marco Andrezza hanno deciso di azzerare il punteggio alla fine di ogni quarto, ma nonostante ciò l’agonismo non è mancato, come non sono mancate le giocate spettacolari grazie alla verticalità di Okeke, alla mira di Sarto e all’esperienza di Formenti e Martinoni.

La squadra tornerà al lavoro lunedì, per prepararsi all’amichevole di sabato prossimo ad Alba ed in vista del trittico di impegni della Supercoppa LNP.