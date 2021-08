Moto contro fuoristrada: morti i due conducenti

Valenza – È di due morti il bilancio d’un tragico incidente stradale avvenuto verso le cinque e mezzo di oggi pomeriggio sul “Ponte di Ferro” lungo la Statale 494 che collega Valenza alla provincia di Pavia. L’impatto è stato tra una moto Suzuki Xsr che proveniva da Valenza diretta a Torre Beretti e una Suzuki Jimny che si stava immettendo sulla Statale da una stradina secondaria che porta al Po. L’impatto è stato inevitabile e il motociclista, Gabriele Bianchi, 33 anni di Frassineto Po, non è riuscito ad evitare il piccolo fuoristrada condotto da Enrico Carminati, 67 anni di Pomaro Monferrato. L’urto è stato violentissimo e per i due conducenti non c’è stato scampo. All’arrivo della squadra del 118 erano già morti. Sul posto anche due squadre dei Vigili del Fuoco di Valenza e Pavia, la Polizia Locale di Valenza, i Carabinieri, la Protezione Civile. La viabilità è stata interrotta per consentire i rilievi del caso.