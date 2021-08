Bertram Derthona: sconfitta contro Reggio Emilia nel primo test prestagionale

Sant’Ilario d’Enza – Ha preso il via con una sconfitta la preseason della Bertram Derthona che ha ceduto le armi a Unahotels Reggio Emilia 84-70.

Nella formazione di coach Ramondino mancava Cannon, arrivato sabato a Tortona e impegnato nei test necessari a ottenere l’idoneità sportiva post Covid-19. Tra i leoni out anche Wright, tenuto a riposo a causa di un trauma distorsivo alla caviglia destra patito in allenamento, e Sanders, ancora negli USA per questioni burocratiche. Filloy e compagni scenderanno di nuovo sul parquet mercoledì alle 18 a Varese, contro la Openjobmetis.

La cronaca.

I Leoni hanno giocato con intensità contro un avversario di livello. Filloy, Mascolo, Macura, Daum, Cain il primo starting five della stagione scelto da coach Ramondino: nella frazione di apertura, chiusa avanti 16-23, i Leoni hanno mostrato buone trame offensive e attenzione in difesa. Nel secondo quarto è arrivata la reazione di Reggio, ma il Derthona ha saputo rimanere a contatto chiudendo il primo tempo in svantaggio 47-42. Grande intensità in campo anche nel terzo periodo, in cui i bianconeri hanno costruito buoni tiri e hanno accorciato il divario (65-61). Nel quarto conclusivo la Unahotels ha fatto valere una maggiore freschezza, dilatando il proprio margine fino all’84-

70 finale.

“La squadra ha avuto un grande atteggiamento in campo – il commento di coach Marco Ramondino – che era quello che avevamo chiesto, è stato bello averne una verifica. Dal punto di vista tecnico speravamo di fare meglio alcune cose, mentre per altre, come la difesa, siamo più avanti di quanto ci aspettassimo, grazie all’applicazione dei ragazzi. Questo scrimmage è stato importante perché Reggio è una squadra organizzata e fisica, che gioca duro e ha molte soluzioni. Per noi si tratta di un impatto deciso con la nuova realtà che affronteremo e, allo stesso tempo, una buona base di partenza per il lavoro che ci attende”.