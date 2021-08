Coppa Italia Eccellenza: pareggi per Acqui e Castellazzo

Alessandria – Pareggi per le due compagini calcistiche alessandrine, Acqui e Castellazzo, impegnate oggi nei match d’esordio di Coppa Italia Eccellenza rispettivamente contro Rivoli e Vanchiglia.

I termali, fuori casa, hanno terminato il match 1-1. Passati in svantaggio al 22’ del primo tempo per la rete messa a segno da Bellino, i Bianchi allenati da Arturo Merlo hanno poi pareggiato 4’ dopo grazie alla rete messa a segno da Guazzo. Fra sette giorni il ritorno all’ “Ottolenghi”.

Il Castellazzo, fra le mura amiche del “Comunale”, ha terminato 3-3 la sfida al Vanchiglia. Ospiti in vantaggio con Moreo su rigore, poi alessandrini scatenati con Recchiuto, doppietta, e Benabid.

Quando la gara sembra decisa a favore dei ragazzi di Nobili arriva l’uno-due del Vanchiglia che con De Santi e Barcellona riescono a riacciuffare il pari rimandando ogni decisione alla gara di ritorno.