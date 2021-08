Hsl Derthona: otto gol nell’amichevole contro il Varzi

Varzi – Ottimo test precampionato, ieri, per l’Hsl Derthona che fuori casa ha nettamente avuto la meglio sul Varzi, squadra militante in Eccellenza lombarda, per 8-3.

A segno per i ragazzi di Zichella Cherif Diallo, autore di ben quattro reti, poi a segno Colantonio, Otelè, Spoto e Procopio.

Prossimo appuntamento per i Leoncelli sabato 4 settembre al “Fausto Coppi” di Tortona, contro il Fanfulla, per concludere le amichevoli prestagionali a una settimana dal via in attesa del sorteggio del primo turno di Coppa Italia.