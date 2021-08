Alessandria – Due nomi in uscita in casa Alessandria Calcio a un giorno dalla chiusura del mercato. Sono quelli di Edoardo Blondett (nella foto), difensore arrivato dalla Reggina l’estate scorsa e poi ceduto in prestito al Livorno a gennaio, che passa alla Fermana, e Matteo Gerace, 20 anni, che dopo aver svolto tutta la preparazione con la prima squadra dovrebbe accasarsi in Serie C, destinazione Olbia o Pistoiese.