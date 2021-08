JB Monferrato: al posto di Pinkston probabile il ritorno di Deshawn Sims

Casale Monferrato – La JB Monferrato è a caccia di un lungo dell’ultima ora. La decisione di Jayvaughn Pinkston, costretto a fare ritorno negli Stati Uniti per motivi personali, ha infatti messo inevitabilmente il club cestistico monferrino a muoversi di nuovo sul mercato.

Stando alle ultime indiscrezioni, il sostituto sarebbe Deshawn Sims e quindi si tratterebbe di un ritorno. Il trentatreenne lungo è già stato nelle file dei Rossoblù nella stagione 2018/2019 (16,0 punti e 9,1 rimbalzi di media).

La società piemontese confida in una soluzione positiva, col giocatore però pronto a tornare in Italia solo verso il 10 settembre.