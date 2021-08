Ubriaco prima molesta i clienti di un bar e poi si scaglia contro la Polizia: arrestato

Casale Monferrato – Con l’accusa di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate, la scorsa settimana la Polizia di Casale ha arrestato in flagranza di reato un trentaduenne extracomunitario residente in città. Intorno alle undici di sera l’uomo aveva infastidito i clienti di un bar cittadino. Una volta giunti sul posto, gli agenti della Squadra Volante avevano saputo che l’uomo si era appena allontanato. Grazie alla descrizione dei testimoni, gli agenti avevano subito capito di chi si trattava. Il trentaduenne era, infatti, noto alle forze dell’ordine perché già sottoposto alla misura della libertà vigilata.

Dopo aver effettuato un controllo nelle zone adiacenti, la Polizia lo ha quindi individuato in compagnia di un altro uomo, anch’esso con precedenti. I due stavano litigando e mostravano evidenti segni sul volto. Il trentaduenne era ubriaco e ha poi dato in escandescenza coi poliziotti, spintonandoli via e cercando poi di colpire con un pugno uno dei due.

Dopo una breve colluttazione è stato finalmente immobilizzato e per lui sono scattate le manette ai polsi.

Uno degli agenti, nel corso della colluttazione, ha rimediato un trauma contusivo. Il P.M. di turno della Procura della Repubblica di Vercelli, ha quindi disposto gli arresti domiciliari.

Il giorno successivo, il Gip del Tribunale di Vercelli ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare dell’obbligo di firma con presentazione presso Commissariato di Casale, cumulativa della misura di sicurezza della libertà vigilata già pendente.