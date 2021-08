Vertenza Cit sbloccata, al via la vendita dell’85% delle quote: la montagna ha partorito il topolino

Novi Ligure (Franco Traverso) – Finalmente, dopo quattro mesi, anche a Novi sono riusciti a pubblicare un bando inerente la vendita dell’85% delle quote d’una partecipata, il Cit (Consorzio trasporti, oggi Spa). Sono quelle in capo ai Comuni consorziati che hanno deciso di procedere a una soluzione amministrativa per scongiurare una vertenza che avrebbe portato al fallimento del consorzio con grave pregiudizio dei posti di lavoro. Un bando difficilissimo, complesso, astruso, ma che, grazie al dottor Roberto Moro, è finalmente stato pubblicato dopo un travaglio di quattro mesi vissuto con trepidazione soprattutto negli uffici amministrativi del Comune di Novi Ligure detentore del 70% delle quote del consorzio. Ora tutto è più semplice: i privati compreranno la stragrande maggioranza delle quote del Cit garantendo i posti di lavoro.