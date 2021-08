Grigi: Eusepi alla Juve Stabia, possibile l’arrivo del centrocampista Palazzi dal Monza

Alessandria – Un’uscita sicura e una, probabile, entrata in casa Alessandria Calcio in questo ultimo giorno di calciomercato.

In casa mandrogna, infatti, a salutare patron Di Masi è Umberto Eusepi che si è accasato alla Juve Stabia. Per l’attaccante un contratto biennale con la compagine campana. In entrata, invece, potrebbe arrivare il centrocampista Andrea Palazzi, di proprietà del Monza. Secondo le ultime voci di mercato, le parti starebbero trattando proprio in queste ore per portare il classe 96′ in Piemonte.