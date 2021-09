Il centrocampista Palazzi passato a titolo definitivo all’Alessandria

Alessandria – L’Alessandria ha piazzato un altro colpo in entrata a poche ore dalla chiusura del calciomercato estivo. Si tratta di Andrea Palazzi, centrocampista classe ’96 scuola Inter, di proprietà del Monza e che nell’ultima stagione ha militato in Serie C con la maglia del Palermo. Il giocatore è passato al club di patron Di Masi a titolo definitivo.

Per quanto concerne le uscite, Francesco Giorno dovrebbe accasarsi alla Triestina mentre Francesco Cosenza dovrebbe andare al Taranto.